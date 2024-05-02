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17:05, 2 мая 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сделала фото на борту самолете в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На бортпроводнице черный пиджак и красное платье. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Милая», «Великолепная», «Сказочно красивая», «Очень привлекательная», «Красотка», — написали они.

Ранее стюардесса авиакомпании American Airlines сделала фото в необычном месте и восхитила пользователей сети. Девушка позировала на камеру, сидя в турбине самолета.

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      Фариза Бацазова
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