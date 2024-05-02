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14:31, 2 мая 2024Путешествия

Российский самолет подал сигнал срочности в небе

Aviaincident: борт Utair подал сигнал срочности в небе из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании Utair объявил сигнал срочности в небе. Подробностями поделился Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла рано утром 2 мая на борту лайнера, который следовал из Нижневартовска в московский аэропорт Внуково. Около 6:30 утра, когда воздушное судно летело на высоте 11,6 тысячи метров, один из пассажиров почувствовал недомогание.

Экипаж доложил о больном участнике рейса и подал сигнал срочности. Тем не менее пилоты решили следовать в аэропорт назначения. По данным FlightAware, борт приземлился в Москве в 7:40 — на 34 минуты раньше расписания.

Ранее пассажирка S7 Airlines потеряла сознание во время полета. У 50-летней женщины возникли проблемы со здоровьем на пути из Новосибирска в Кызыл.

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      Мария Борисова
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