Россиянка потеряла сознание на борту летевшего из Новосибирска самолета

Пассажирка летевшего из Новосибирска в Кызыл самолета потеряла сознание на борту

Пассажирка российской авиакомпании S7 Airlines потеряла сознание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Новосибирска в Кызыл лайнера в понедельник, 29 апреля. Экипаж доложил, что проблемы со здоровьем возникли у 50-летней пассажирки рейса.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани столицы Тывы. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Пилотов российского самолета с пассажирами на борту попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Москвы во Владикавказ Boeing 737–800. Экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета.

