Пилотов российского пассажирского самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего во Владикавказ самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов российского самолета с пассажирами на борту попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы во Владикавказ Boeing 737–800 в пятницу, 26 апреля. Экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного продолжил выполнение рейса. В результате самолет приземлился в авиагавани Северной Осетии, никто не пострадал.

Ранее с 40-летняя пассажирка покурила в самолете, устроила скандал на борту и провела ночь в спецприемнике. Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Омска в Сургут.

