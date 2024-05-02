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16:43, 2 мая 2024Силовые структуры

Российский военный получил 5,5 года за уклонение от службы и кражи телефонов

В Барнауле осудили военного на 5,5 года за уклонение от службы и кражи телефонов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Иннокентия Могзоева, уклонившегося от службы и воровавшего телефоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд назначил такой срок по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части основного и полного присоединения дополнительного наказания по приговору Октябрьского районного суда.

По данным ведомства, 7 августа 2023 года Могзоев самовольно оставил воинскую часть. Сотрудники полиции нашли его 4 сентября. Кроме того, осужденный со знакомым решили украсть мобильный телефон у потерпевшего. Так, военный отвлекал мужчину, пока его приятель проник в комнату гостиницы и забрал гаджет стоимостью 30 тысяч рублей. Аналогичным образом они украли еще три телефона.

Ранее стало известно, что Томский гарнизонный военный суд приговорил ранее судимого военнослужащего Владислава Батурина к 6,5 года лишения свободы за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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