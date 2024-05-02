Самолет экстренно сел на шоссе, сбил мотоциклиста и попал на видео

Daily Mail: частный самолет сел на шоссе в Колумбии и сбил мотоциклиста

В Колумбии легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе и сбил мотоциклиста. Последствия инцидента попали на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Авария произошла 28 апреля на участке Панамериканского шоссе, которое соединяет Аляску с Аргентиной. Пилот Федерико Гомес вылетел из аэропорта города Картаго, через несколько минут полета двигатель частного лайнера выключился, и борт начал терять высоту.

Гомес сел на трассу, но при посадке сбил 50-летнего водителя с мотоцикла. Обоих мужчин госпитализировали. Пострадавший байкер остается в больнице на лечении, а пилот продолжает восстанавливаться дома. Управление гражданской авиации Колумбии начало расследование причин авиакатастрофы.

Ранее в Индии пассажир авиакомпании Indigo попытался открыть дверь лайнера в воздухе. Студент, который впервые путешествовал самолетом, заявил, что просто держался за ручку, чтобы встать.