Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:39, 2 мая 2024Путешествия

Самолет экстренно сел на шоссе, сбил мотоциклиста и попал на видео

Daily Mail: частный самолет сел на шоссе в Колумбии и сбил мотоциклиста

В Колумбии легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе и сбил мотоциклиста. Последствия инцидента попали на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Авария произошла 28 апреля на участке Панамериканского шоссе, которое соединяет Аляску с Аргентиной. Пилот Федерико Гомес вылетел из аэропорта города Картаго, через несколько минут полета двигатель частного лайнера выключился, и борт начал терять высоту.

Гомес сел на трассу, но при посадке сбил 50-летнего водителя с мотоцикла. Обоих мужчин госпитализировали. Пострадавший байкер остается в больнице на лечении, а пилот продолжает восстанавливаться дома. Управление гражданской авиации Колумбии начало расследование причин авиакатастрофы.

Ранее в Индии пассажир авиакомпании Indigo попытался открыть дверь лайнера в воздухе. Студент, который впервые путешествовал самолетом, заявил, что просто держался за ручку, чтобы встать.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка признала потенциал для прорыва российских войск на Украине

      Москвичам рассказали о погоде на Пасху

      В США сообщили о полном прекращении торговли Турции с Израилем

      Два джипа с туристами столкнулись в Турции

      Раскрыт тайный смысл футболки Райана Гослинга на интервью

      Самолет экстренно сел на шоссе, сбил мотоциклиста и попал на видео

      Испугавшийся остановивших его полицейских россиянин оказался наркокурьером

      Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине

      В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

      ФСБ показала видео допроса задержанной в ЛНР украинской наводчицы ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше