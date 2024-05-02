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14:12, 2 мая 2024Путешествия

Впервые летевший на самолете пассажир попытался открыть дверь лайнера в небе

Пассажир Indigo попытался открыть дверь самолета во время полета

Фото: Yuttapol Phetkong / Shutterstock / Fotodom

Пассажир индийской авиакомпании Indigo, впервые летевший на самолете, попытался открыть дверь лайнера в небе. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, на борту воздушного судна, следовавшего из Калькутты в Бангалор, Индия. Во время полета бортпроводники заметили, что 22-летний Кушик Каран из города Банкура пытается открыть дверь самолета. Экипаж тут же вмешался и после посадки передал его полиции.

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Как пишет источник, нарушителю предъявили обвинение по статье 336 Уголовного кодекса Индии («Деяние, ставящее под угрозу жизнь или личную безопасность других лиц»). Каран в свою защиту отметил, что не пытался открыть дверь намеренно, а просто держался за ручку, чтобы встать.

В апреле российская туристка попыталась открыть дверь самолета во время полета и угодила в полицию. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и игнорировала указания бортпроводников.

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      Марина Черняк
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