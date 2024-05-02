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19:30, 2 мая 2024Мир

Сербия захотела вступить в ЕС с уважением к России

Новый кабмин Сербии во главе с Вучевичем хочет вступить в ЕС с уважением к РФ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Новый кабмин Сербии во главе с бывшим министром обороны и главой правящей Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем хочет вступить в Евросоюз с уважением к России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучевича, Сербия «не поддержала и не поддержит антироссийские санкции», но вступление в Европейский союз (ЕС) он считает стратегической целью. Переговоры о членстве в объединении замедляются из-за политических требований отдельных европейских стран. Среди таких требований он назвал признание независимости Косово.

Он добавил, что сербский кабмин под его предводительством не унизит страну признанием Приштины и поддержкой санкций против России.

Ранее Вучевич заявил, что новое правительство страны намерено сохранить контакт с Россией в прежнем объеме. «Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — сказал он.

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      Лина Пивоварова
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