Собиравшуюся снять квартиру 28-летнюю россиянку нашли замерзшей в лесу

KP.RU: собиравшуюся снять квартиру в Иркутске женщину нашли замерзшей в лесу

Жительницу Черемхово, которая собиралась снять квартиру в Иркутске, нашли замерзшей в лесу спустя полтора месяца поисков. Об этом стало известно KP.RU.

Как рассказал родственник россиянки, она исчезла еще в марте. За пару дней до этого она приглядела в Иркутске пару квартир для съема и планировала посмотреть варианты. С заявлением о пропаже в полицию обратилась мать женщины.

«Мобильный телефон сестры был отключен, да и в соцсети она перестала заходить. У нас даже не было предположений, куда она могла деться», — пояснил ее родственник.

Волонтерам случайно удалось обнаружить пропавшую в черте города. Спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной тому стало сильное переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в поселке Грэс Ростовской области женщина нашла посреди дороги двух грязных и замерших детей.