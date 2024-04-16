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10:01, 16 апреля 2024Россия

Россиянка нашла посреди дороги грязных и замерзших детей

В Ростовской области женщина нашла посреди дороги двух грязных и замерших детей

В поселке Грэс Ростовской области женщина нашла посреди дороги двух грязных и замерших детей. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Россиянка рассказала, что утром отвозила мужа на работу и, возвращаясь назад домой, заметила малышей. Она разъяснила на видео, что мальчику 1,5 года, его сестре 3 года. Родителей рядом с детсадовцами не было.

Местные жители детей не узнали. Ростовчанка забрала мальчика и девочку к себе, чтобы искупать и накормить, а потом отвезла в органы опеки. Через некоторое время их мать удалось отыскать. Сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав, выяснил Don Mash.

До этого сообщалось, что троих детей, которых обнаружили в антисанитарных условиях в подвале многоэтажки на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, определили в социально-реабилитационный центр.

10 апреля в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей-маугли. Одного из мальчиков, одетого не по погоде, заметила местная жительница.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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