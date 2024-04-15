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12:34, 15 апреля 2024Россия

Появились новые подробности о судьбе найденных в петербургском подвале детей

Найденных в подвале Петербурга троих детей определили в социальный центр

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Троих детей, которых нашли в антисанитарных условиях в подвале многоэтажки на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, определили в социально-реабилитационный центр. Такие подробности о судьбе мальчиков предоставил «Фонтанке» пресс-секретарь детского омбудсмена Анны Митяниной.

Как выяснило издание, мать детсадовцев сейчас уехала обратно в Самару. В беседе с журналистом «Фонтанки» она пояснили, что готовит документы для возвращения сыновей. В будущем женщина планирует перевезти их в Самару.

По данным «Фонтанки», для того, чтобы забрать детей, матери необходимо подтвердить органам опеки, что она может предоставить малышам нормальные условия проживания, а также оформить все документы.

До этого отец, поселивший детей в подвале в Петербурге, рассказал о слезах из-за разлуки с ними.

10 апреля в подвале жилого дома в Петербурге обнаружили троих детей-маугли. Одного из них, одетого не по погоде, заметила местная жительница. По словам матери мальчиков, сначала они ходили в частный детский сад. Когда отец забирал сыновей из Самары, в подвале он не проживал, заверила женщина.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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