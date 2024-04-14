Поселивший сыновей в петербургском подвале отец рассказал о слезах из-за разлуки

Отец, поселивший детей в подвале в Петербурге, рассказал о слезах из-за разлуки

Россиянин Артур Талипов, поселившийся в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге с тремя сыновьями в возрасте двух, четырех и шести лет, заявил о слезах из-за разлуки с детьми. Об этом мужчина рассказал в письме «Фонтанке».

По словам Талипова, после того как детей забрали, он больше суток провел в полиции. Ключи от подвала ему также пришлось отдать, однако мужчина вернулся на прежнее место жительства через открытое окно. Россиянин утверждает, что на арендодателя, сдавшего ему помещение, давят, чтобы его выгнали на улицу.

Талипов также написал, что виноват, но не хотел отдавать сыновей в детсад «в обмен на свободное время». Он также заверил, что любит детей и скучает по ним. «Вон опять игрушку на полу заметил. Как итог — ком в горле и слезы, как у пятиклассницы», — рассказал мужчина.

Ранее Талипов заявил, что забрал детей от их матери и ее сожителя, так как сыновья жаловались, что их постоянно ругают. По словам мужчины, на большую квартиру у него не было средств, поэтому он решил поселиться в подвале. Он подчеркнул, что покупал малышам игрушки, делал мебель, а также повесил для них доску с алфавитом. Россиянин заверил, что летом собирался переехать и выразил надежду вернуть сыновей.

О том, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей-маугли, живших в антисанитарных условиях со своим отцом, стало известно 10 апреля. Одного из них, одетого не по погоде, заметила местная жительница. По словам матери мальчиков, сначала они ходили в частный детский сад. Когда отец забирал сыновей из Самары, в подвале он не проживал, заверила женщина.