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14:44, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение об атаке ВС России по мирным жителям в Одессе оказалось фейком

Сообщение об атаке ракеты «Искандер» по мирным жителям в Одессе оказалось фейком

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Сообщение об атаке Вооруженных сил (ВС) России по мирным жителям в Одессе оказалось фейком.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш заявил, что ВС России якобы атаковали ракетой «Искандер» с кассетной частью мирных жителей в Одессе.

В действительности удар был совершен по штабу украинского командования «Юг», сообщили в Минобороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

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Отмечалось, в результате ударов были поражены военные, а также техника противника в 112 районах. О мирных пострадавших не сообщалось.

В распространяемом сообщении украинские источники приводят видео якобы последствий удара «Искандера», однако если бы ракета, тем более с кассетной частью, действительно была направлена на пострадавший район Одессы, то разрушения были бы более существенными.

Помимо этого, некоторые кадры очевидцев свидетельствуют о том, что показанные разрушения — последствия работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сбившей ракету. Спасая свои объекты, ВСУ вели работу ПВО прямо над городом.

Информация о том, что ВС РФ якобы атаковали ракетой «Искандер» с кассетной частью мирных жителей в Одессе, получила широкое распространение в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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