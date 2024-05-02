Спутниковую съемку территории Украины захотели ограничить

МО Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны

Представители министерства обороны (МО) Украины встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съемки территории страны из космоса. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале, однако впоследствии запись была удалена.

«Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории», — рассказала заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что власти Украины захотели ограничить спутниковую съемку в условиях военного положения. Кроме того, Минобороны планирует продлить контракт с компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

В марте генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос по спутниковым снимкам оценил состояние российских и украинских укреплений. Он отметил, что выводы говорят не в пользу Киева.