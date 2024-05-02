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08:41, 2 мая 2024Мир

Трамп пообещал развернуть над США «Железный купол»

Трамп пообещал развернуть над США «Железный купол», если победит на выборах

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал развернуть над государством аналог израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» в случае победы на выборах президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Я построю отличный "Железный купол", как это сделал Израиль, и даже лучше. Почему у нас до сих пор нет его? Он нам нужен. За пределами [США] много жестоких людей, много злоумышленников», — высказался Трамп.

Политик подчеркнул, что собственный «Железный купол» позволит стране не только укрепить свою безопасность, но и создаст множество рабочих мест.

Ранее Трамп допустил, что в случае победы на выборах он использует армию для решения миграционного кризиса. Политик заявил, что в стране появилась новая категория преступления — миграционная преступность.

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      Маргарита Пименова
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