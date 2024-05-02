Трамп заявил о решимости Байдена устроить США аналог нападения на Израиль

Трамп: США двигаются к собственной атаке в стиле 7 октября из-за Байдена

США двигаются к собственной атаке, аналогичной той, что произошла в Израиле 7 октября прошлого года, из-за политики президента Джо Байдена по приему беженцев из Газы. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает The Independent.

«Ваши города и деревни теперь будут принимать людей из Газы. Множество людей из Газы и других мест, Йемена и многих других мест. Джо Байден, похоже, полон решимости создать условия для атаки в стиле 7 октября прямо здесь, в Америке. Это произойдет, когда все эти люди прибудут с южной границы», — рассказал политик.

Трамп добавил, что действия Байдена неудивительны с учетом отсутствия жесткого контроля границы с Мексикой.

Ранее Трамп допустил, что в случае победы на выборах он использует армию для выдворения нелегалов и решения миграционного кризиса. При этом он выразил уверенность, что решить проблему смогут местные правоохранительные органы и Национальная гвардия.