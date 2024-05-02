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13:13, 2 мая 2024Путешествия

Турист сорвался с обрыва в горах российского региона и попал в реанимацию

Турист из Саратова сорвался с обрыва в горах Адыгеи и попал в реанимацию

Фото: Globallookpress.com

Россиянин сорвался с обрыва в горах Адыгеи и попал в реанимацию. Об этом сообщает ГБУЗ «Адыгейская республиканская клиническая больница» в Telegram-канале.

Инцидент произошел с туристом из Саратова 30 апреля. Отдыхавший в российском регионе мужчина упал с высоты примерно 30 метров. Пострадавшего доставили в местную больницу.

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Результаты обследования выявили у путешественника закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, переломы костей лицевого черепа, малое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб легкого.

Состояние туриста оценивается как стабильно тяжелое. «В настоящее время пациент находится в состоянии медикаментозной седации на искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении. — Ему проводится интенсивное лечение, в том числе антибактериальная, гастропротекторная терапия».

Ранее китайская туристка упала в кратер вулкана в Индонезии во время фотосессии. Несчастный случай произошел 20 апреля в восточной части острова Ява. Супруги из Китая отправились к кратеру вулкана Иджен в составе туристической группы.

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      Фариза Бацазова
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