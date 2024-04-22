Туристка упала в кратер вулкана в Индонезии на глазах у мужа

AsiaToday: туристка упала в кратер вулкана Иджен в Индонезии и не выжила

Китайская туристка упала в кратер вулкана в Индонезии во время фотосессии. Об этом пишет портал AsiaToday.

Несчастный случай произошел 20 апреля в восточной части острова Ява. Супруги из Китая отправились к кратеру вулкана Иджен в составе туристической группы. Поднявшись на вершину, путешественники решили сфотографироваться на фоне заката.

Женщина начала позировать на краю обрыва, поскользнулась и упала на глазах у мужа. Из-за полученных травм путешественница не смогла выжить.

В Испании британский турист пошел прыгать в море со скал вместе с друзьями и попал в больницу. Мужчина не рассчитал прыжок и упал на камни, этот момент попал на видео.