Туриста нашли бездыханным в отеле во время отпуска в Индии

Daily Mail: 61-летнего британца нашли бездыханным в отеле в Индии

Британского туриста нашли бездыханным в отеле индийского города Пушкар на севере страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у 61-летнего путешественника во время отпуска начались проблемы с дыханием. Из гостиницы «Пачкунда» его доставили в ближайшую больницу, где спасти его не удалось. Теперь местные власти пытаются связаться с родными туриста.

Ранее россиянин, отдыхавший на популярном курорте Турции, в Аланье, внезапно почувствовал себя плохо и не выжил. Уточняется, что 62-летний мужчина по имени Валдас Л. отдыхал с семьей в районе Тюрклер.