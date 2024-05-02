Туристка прилетела на остров пьяной и провела начало отпуска в тюрьме

Туристка прилетела на остров Раротонга пьяной и провела 48 часов в тюрьме

Туристка прилетела на остров Раротонга в Тихом океане пьяной и провела начало отпуска в тюрьме. Подробностями истории поделилось издание NZ Herald.

По данным источника, в среду, 24 апреля, Ирен Джой Эдвардс предстала перед уголовным судом Островов Кука, частью которых является Раротонга. Отмечается, что путешественница прибыла в аэропорт в нетрезвом состоянии и оказала сопротивление полиции во время задержания. В итоге Эдвардс отправили в тюрьму на 48 часов.

На слушаниях в суде туристка заявила, что вспышка ее гнева была ошибкой и что она недооценила последствия употребления алкоголя на большой высоте. С Эдвардс сняли обвинения и обязали ее оплатить судебные издержки в размере 150 долларов (около 13,8 тысячи рублей).

В конце апреля пассажир авиакомпании EasyJet выпил бутылку водки, устроил дебош на борту самолета и был задержан под аплодисменты попутчиков.