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13:28, 2 мая 2024Россия

У пострадавшего от затоплений российского города сменился глава

Врио главы пострадавшего от затоплений Кургана назначили Антона Науменко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Антона Науменко назначили врио главы Кургана, пострадавшего от затоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Временно исполняющим полномочия главы города Кургана назначен первый заместитель главы города Кургана Антон Науменко», — говорится в сообщении администрации.

Перестановки в мэрии произошли после того, как предыдущая временно исполняющая обязанности мэра российского города Анастасия Аргышева ушла в отставку. После нее на пост назначили Юлию Гурьянову, однако она пробыла в этой должности несколько дней.

В конце апреля власти Кургана в очередной раз призывали эвакуироваться живущих вблизи дамбы горожан из-за роста уровня воды. В правительстве российского региона также напомнили, что на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще 18 апреля превысил максимум 1994 года и отметку в десять метров.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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