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18:29, 2 мая 2024Бывший СССР

Украинские военные назвали российские атаки непредсказуемыми

Reuters: украинские военные называют российские атаки непредсказуемыми

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские военные называют атаки Вооруженных сил России непредсказуемыми и признают угрозу, которая исходит от российских беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

«У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня», — рассказал агентству рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойчак.

Постоянную угрозу, отмечают украинские военные, для них представляют российские дроны. Нехватка свежей живой силы, добавляют в ВСУ, привела к тому, что военные «рассредоточены и устают».

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      Алевтина Запольская
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