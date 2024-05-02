Украинские военные назвали российские атаки непредсказуемыми

Reuters: украинские военные называют российские атаки непредсказуемыми

Украинские военные называют атаки Вооруженных сил России непредсказуемыми и признают угрозу, которая исходит от российских беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

«У нас может пройти ночь спокойно, когда мы просто наблюдаем, а можем 15-20 раз бегать к оружию... и такая же ситуация в течение дня», — рассказал агентству рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойчак.

Постоянную угрозу, отмечают украинские военные, для них представляют российские дроны. Нехватка свежей живой силы, добавляют в ВСУ, привела к тому, что военные «рассредоточены и устают».