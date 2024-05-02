В 67 ОМБр ВСУ заявили о потере всего костяка бригады

В 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившей с ряда позиций в направлении Часова Яра, заявили о потере всего костяка подразделения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По словам неназванного украинского военнослужащего, позиции представляли из себя ямы, в которых едва можно было как-то спрятаться при артобстрелах. Из-за отсутствия необходимой обороны бойцы 67-й ОМБр ВСУ были вынуждены отступить с потерями. «Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов. То есть мы потеряли весь костяк бригады», — заявил он.

В конце апреля издание Forbes сообщало, что за последние несколько недель 115-я и 67-я бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте. При этом журналисты указали на то, что в последней бригаде внутри командного состава начались внутренние раздоры.