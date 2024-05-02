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15:27, 2 мая 2024Мир

В Британии заявили о большей уязвимости перед воздушными атаками

Sky News: Британия стала уязвимее для воздушных атак из-за сокращения расходов

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Великобритания стала более уязвимой для воздушных атак из-за многолетнего сокращения расходов на оборону. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на военных.

«Может ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет ракетный обстрел? Нет. (...) Знает ли общественность, что делать в случае воздушного нападения? Нет. Проще говоря, мы защищены? Нет», — заявил британский чиновник из Министерства обороны на условиях анонимности.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак пообещал тратить на оборону больше всех после США. Для этого он запланировал увеличить расходы на армию и флот до 2,5 процента ВВП. По его словам, данная мера позволит перевести британскую оборонную промышленность «в режим войны», а Соединенному Королевству — стать «самой большой оборонной державой в Европе и второй самой большой в НАТО».

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      Лина Пивоварова
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