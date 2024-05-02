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16:58, 2 мая 2024Бывший СССР

В Эстонии допустили прекращение помощи США Украине

Депутат парламента Эстонии Кальюлайд допустил прекращение помощи США Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новый пакет военной помощи может стать последним для Украины от США. Такое развитие событий допустил депутат парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд, передает ERR.

Причиной этого, считает парламентарий, является перспектива проведения переговоров и прекращения конфликта.

«По мнению американских политиков, Украина должна использовать эту помощь таким образом, чтобы получить более сильную позицию на переговорах», — пояснил Кальюлайд.

Парламентарий также отметил, что Конгресс США принял проект о дополнительной помощи Украине из-за осознания, что «задержка может дорого обойтись». По словам Кальюлайда, если бы летом или осенью фронт рухнул, то в Соединенных Штатах «демократы могли бы указать пальцем на республиканцев: это ваша вина, вы заблокировали помощь».

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20 апреля стало известно о принятии Конгрессом США проекта о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.

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      Екатерина Грищенко
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