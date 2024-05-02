В Кремле анонсировали встречу Путина с губернатором Тульской области

Песков анонсировал встречу Путина с тульским губернатором Дюминым в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Ново-Огарево. С таким анонсом выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что нынешний рабочий день у главы государства ожидается спокойным. «Из рабочих встреч среди остальных будет сегодня на докладе у президента губернатор Тульской области Дюмин», — пояснил Песков.

По его словам, Тульская область очень важная, это будет открытый для средств массовой информации рабочий контакт Путина.