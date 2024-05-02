В Кремле ответили на слова Байдена о ксенофобии в России

Песков: ксенофобию демонстрируют США, а не Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России, заявив, что ксенофобскую политику демонстрируют сами Соединенные Штаты. Слова Пескова передает ТАСС.

«Разве это Россия вводит совершенно бандитские порой ограничения против каких-то компаний, исключительно руководствуясь критериями национальной принадлежности? Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности? Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что заявление Байдена о ксенофобской политике России «отражает реальность с точностью до наоборот».

Ранее американский лидер заявил, что ксенофобия и отказ принимать иммигрантов подрывают экономику в ряде стран. К таким странам Байден отнес Россию, Китай и Японию.