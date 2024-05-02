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11:48, 2 мая 2024Бывший СССР

В Литве заявили о бессрочном размещении батальона армии США

Глава МО Касчюнас заявил о бессрочном размещении батальона армии США в Литве

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Литве бессрочно будет размещен батальона армии США, который должен был покинуть страну в конце 2025 года. Об этом заявил министр обороны страны Лауринас Касчюнас, передает Delfi.

Глава ведомства отметил, что соответствующее подтверждение он получил от Совета национальной безопасности (СНБ) США и Пентагона во время визита в Вашингтон.

«В ходе встреч я ясно дал понять, что присутствие США в Литве необходимо, и вместе с НАТО, немецкой бригадой и национальными силами это именно та необходимая боевая мощь, которая может надежно сдерживать Россию», — добавил Касчюнас.

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24 апреля стало известно о принятии властями Литвы резолюции, разрешающей повышение допустимого количества персонала на учениях. Власти страны сообщили о планах провести крупнейшие в истории республики учения Baltic Operations 2024 (BALTOPS) с участием до 10 тысяч военнослужащих из США и стран Европы.

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      Екатерина Грищенко
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