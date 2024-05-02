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17:46, 2 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения под командованием США

Учения Swift Response 2024 под командованием США начнутся 9 мая в Молдавии

Фото: Orhan Qereman / Reuters

В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения Swift Response 2024. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В МО Молдавии уточнили, что учения будут проводиться с 9 по 16 мая под командованием США. В них примут участие свыше 400 молдавских и американских военных.

«Целью учений является развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими военными, а также применение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки», — пояснили в ведомстве.

В рамках Swift Response 2024 военные совершат парашютные прыжки и проведут боевые стрельбы.

В начале апреля стало известно о прибытии в Молдавию американских и румынских военных. Они приняли участие в многонациональных учениях JCET-2024, которые проводились в республике с 1 по 19 апреля.

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      Екатерина Грищенко
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