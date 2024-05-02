В Москве мать обвинила воспитательницу детсада в избиении сына

В Москве мать пятилетнего ребенка обвинила воспитательницу в избиении сына

Воспитательницу детсада в Москве обвинили в систематическом избиении пятилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мать мальчика рассказала, что пятилетний сын, который ходил в сад при школе №117 на улице Гарибальди в Ломоносовском районе Москвы, сложно адаптировался к дошкольному учреждению, из-за часто плакал и капризничал.

По словам женщины, несколько дней назад сын пожаловался на сильную боль в голове. Он рассказал маме, что воспитательница сначала ругалась на него, а затем столкнула со стула — при падении мальчик ударился головой об пол. Ребенок также рассказал, что до этого воспитательница дала ему сильную пощечину.

Мать отвела мальчика в детскую поликлинику, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали. После случившегося мать пострадавшего обратилась в полицию, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Похожая ситуация произошла в коррекционном детсаде Москвы. Там мать одного из воспитанников обвинила в избиении няню. Женщина рассказала, что увидела у ребенка кровоподтек под глазом после пребывания в детсаду. Сначала, по словам москвички, никто из работников образовательного учреждения не ответил ей на вопрос, откуда у шестилетнего ребенка на лице синяки. Затем ей сказали, что гематома появилась после удара о стул. Женщина в эту версию не поверила и обратилась в полицию. В образовательном учреждении, в свою очередь, заявили о начатой проверке и временном отстранении от работы подозреваемой в избиении сотрудницы.