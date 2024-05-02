Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:07, 2 мая 2024Бывший СССР

В Одессе рассказали о желании Киева запугать Украину событиями в Доме профсоюзов

Одесский экс-депутат Полищук: Киев хотел запугать Украину событиями 2014 года

Фото: Volokin Yevgeny / Reuters

Киевские власти хотели запугать жителей Украины разгоном противников «майдана» в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал экс-депутат одесского городского совета Василий Полищук.

По словам собеседника агентства, данная операция готовилась по меньшей мере полтора месяца. Подготовка началась с того, что боевиков «майдана» из столицы отправили на юг и восток Украины, поскольку «эти неуправляемые банды представляли опасность» для Киева.

Полищук добавил, что главной задачей новых властей было запугивание их противников. «Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет», — подчеркнул он.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что главным организатором сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года был Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Фашистские выродки». Медведчук раскрыл, кто стоит за поджогом Дома профсоюзов в Одессе

      Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет

      Стали известны кандидаты на место российского «Союза-СТ» на Куру

      В Краснодарском крае раздались взрывы

      В Одессе рассказали о желании Киева запугать Украину событиями в Доме профсоюзов

      Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

      Ринг-герл показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

      Мужчина расправился с женой и купил на ее деньги секс-куклу

      Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией

      Глава МИД Украины признал необходимость переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше