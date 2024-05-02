В Одессе рассказали о желании Киева запугать Украину событиями в Доме профсоюзов

Одесский экс-депутат Полищук: Киев хотел запугать Украину событиями 2014 года

Киевские власти хотели запугать жителей Украины разгоном противников «майдана» в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал экс-депутат одесского городского совета Василий Полищук.

По словам собеседника агентства, данная операция готовилась по меньшей мере полтора месяца. Подготовка началась с того, что боевиков «майдана» из столицы отправили на юг и восток Украины, поскольку «эти неуправляемые банды представляли опасность» для Киева.

Полищук добавил, что главной задачей новых властей было запугивание их противников. «Не просто разогнать, а запугать. И не только одесситов, но и всю Украину. Мол, смотрите, что будет», — подчеркнул он.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что главным организатором сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года был Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины.