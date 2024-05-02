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08:54, 2 мая 2024Россия

В Петербурге младенец захлебнулся после ночного кормления

В Петербурге младенец захлебнулся рвотными массами после ночного кормления

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском районе Санкт-Петербурга младенец захлебнулся рвотными массами после ночного кормления. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, накануне 32-летняя мать вызвала бригаду медиков в квартиру на Комендантском проспекте. Она рассказала, что покормила восьмимесячную дочь и уложила ее спать.

По словам россиянки, у ребенка начались колики и рвота. Прибывшим врачам реанимировать малышку не удалось. По факту произошедшего была организована проверка.

Ранее стало известно, что в Подмосковье медики нашли у годовалого ребенка в правом бронхе стик от системы нагревания табака. Его родители не стали из-за этого предпринимать каких-либо действий.

Медики из областного центра охраны материнства и детства смогли удалить устройство через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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