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17:57, 2 мая 2024Россия

В Подмосковье прохожий ударил в лицо девятилетнюю школьницу и попал на видео

В Люберцах прохожий ударил кулаком в лицо девятилетнюю девочку

В подмосковных Люберцах прохожий ударил кулаком в лицо девятилетнюю девочку. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина идет по тротуару и бьет ногой припаркованные машины. Навстречу ему направляются несколько школьников с портфелями. Троих детей прохожий пропустил, а следовавшей за ними девочке нанес удар кулаком в область лица, из-за чего ребенок рухнул на асфальт. На втором ролике запечатлено, как уже нападавший лежит на дороге со следами побоев.

Как пишет издание, мужчину обездвижили и избили очевидцы. Девочку с ушибами лица, головы и гематомой вокруг глаза доставили в травмпункт.

В свою очередь, управление Следственного комитета по Московской области сообщило в Telegram, что на причастность к нападению на ребенка проверяется мужчина 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Краснодаре мужчина обматерил и ударил головой в лицо девочку, на которую пожаловался его сын. Конфликт попал на видео.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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