В России назвали истинные цели конференции по Украине в Швейцарии

Посольство России в Берне назвало конференцию по Украине набором ультиматумов

Мирная конференция по Украине в Швейцарии, которая состоится с 15 по 16 июня, является лишь набором ультиматумов и не содержит идей по урегулированию конфликта. Об этом заявили в посольстве России в Берне, передает РИА Новости.

«Проведение так называемой мирной конференции на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской "формулы мира", представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — сообщается в ведомстве.

Также в дипломатическом представительстве подчеркнули, что без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла.

Ранее стало известно, что Швейцария пригласила на конференцию более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом Россия приглашения не получила.