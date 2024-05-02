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18:17, 2 мая 2024Экономика

В России подскочили продажи новых легковушек

Продажи новых легковых автомобилей в России в апреле выросли на 80 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России подскочили в апреле на 80 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщает Минпромторг РФ.

Всего за месяц было реализовано 136 тысяч единиц, отметили в ведомстве. Среди моделей лидерами продаж стали отечественные Lada Granta (18 771 автомобиль), Lada Vesta (13 299 единиц) и Lada Niva (5 045 единиц), а также китайские Haval Jolion (6 111 авто), Lada Niva (5 045 единиц) и Geely Monjaro (3 264 единицы).

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За январь-апрель рынок новых легковушек вырос на 84 процента к аналогичному периоду прошлого года — до 464 972 единиц. Продажи легких коммерческих авто за первые четыре месяца года увеличились на 51 процент, до 40 384 транспортных средств, грузовых — на 6 процентов (до 39 599 единиц), автобусов — на 26 процентов (до 7 703 единиц). В Минпромторге подчеркнули, что за период с января по апрель было суммарно реализовано более 241 тысячи новых автомобилей российского производства.

Ранее стало известно, что производство легковых автомобилей в РФ в первом квартале текущего года подскочило на 81,3 процента в годовом выражении. Всего за первые три месяца года в стране была выпущена 161 тысяча таких машин.

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