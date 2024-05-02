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08:27, 2 мая 2024Экономика

В России резко увеличилось число финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ЦБ: число субъектов нелегальной финансовой деятельности в России выросло на 54 %

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В первом квартале 2024 года число субъектов нелегальной финансовой выросло до рекордного уровня. О резком увеличении числа финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и инвестиционных игроков со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

По итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1787 субъектов нелегальной деятельности (плюс 54 процентов год к году). По сравнению с концом 2023-го прирост составил 15 процентов. Так, в 2023 году выявили 5735 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ и участников страхового рынка.

Сильнее всего в первом квартале 2024 года увеличилось число интернет-проектов с признаками финансовых пирамид (плюс 70 процентов), нелегальных кредиторов (плюс 48 процентов) и нелегальных профучастников рынка ценных бумаг (плюс 46 процентов). Такую тенденцию связывают с ужесточением финансовой политики со стороны Банка России.

«Из-за жестких критериев к заемщикам и малопривлекательных ставок по вкладам граждане ищут альтернативные способы приумножения собственных средств или где бы занять до зарплаты с наименьшим риском отказа по заявке. Наиболее закредитованные граждане готовы идти на риск, а где есть спрос, там есть и предложение», — объяснил президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

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Рост нелегальных сервисов, связанных с инвестициями связан с ростом рынка — все больше россиян получают доступ к инвестициям, что привлекает мошенников. Привыкание клиентов в использованию криптовалют также ведет к увеличению количества нелегалов. По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, арсенал ЦБ не позволяет в одиночку бороться с мошенниками — после блокировки доступа к их доменам те переходят на другой ресурс.

Ранее регулятор назвал основные схемы, которыми пользуются нелегальные кредиторы и создатели финансовых пирамид. Наиболее популярными среди них являются незаконные потребительские займы под видом комиссионной торговли и анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями. Кроме того, нелегальные кредиторы часто используют схемы возвратного лизинга, что в большинстве случаев приводит к потере заложенных автомобиля или квартиры.

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      Вячеслав Агапов
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