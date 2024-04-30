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06:36, 30 апреля 2024Экономика

Россиянам рассказали о схемах создания финансовых пирамид

Центробанк: в России популярны псевдоинвестиционные сайты и нелегальные кредиты

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В России остаются популярными нелегальные кредиты и интернет-ресурсы с предложением псевдоинвестиций. О схемах создания финансовых пирамид рассказали в пресс-службе Центробанка (ЦБ) России, передает ТАСС.

«В офлайн сегменте сохранилась тенденция расширения деятельности сетевых комиссионных магазинов, имеющих федеральный охват и незаконно предоставляющих потребительские займы под видом комиссионной торговли», — сообщили в регуляторе.

Кроме того, в первом квартале 2024 года было выявлено девять компаний, выдающих нелегальные кредиты под видом «возвратного лизинга». В отношении руководителя одной из организаций возбудили уголовное дело.

Также в интернете набирают популярность псевдоинвестиционные сайты. Всем желающим предлагают вложиться, гарантируя высокий доход.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу десяти руководителей финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в хищении у граждан 209 миллионов рублей.

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      Евгений Силаев
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