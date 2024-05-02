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15:09, 2 мая 2024Россия

В России у строящейся школы задержали более 60 нелегальных мигрантов

В Краснодаре 64 нелегальных мигранта задержали на площадке у строящейся школы
СюжетВручение повесток на улице: главное

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре на площадке у строящейся школы задержали 64 нелегальных мигранта. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, облаву на иностранцев, прибывающих на территории России нелегально, устроили у здания на улице Константина Образцова. В ней участвовали сотрудники полиции и «Русская Дружина».

Сотрудники правоохранительных органов не нашли нужных документов у уроженцев Таджикистана, из-за чего задержали их. Сейчас решается вопрос об их депортации из России.

Ранее полицейские устроили облаву на мигрантов на двух стройках в Екатеринбурге. Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в районе улицы Амундсена в Академическом, где иностранцы заняты прокладкой дороги и возведением высотного дома.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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