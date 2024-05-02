В России усилят контроль за покупками золота

ЦБ рекомендовал усилить контроль за подозрительными покупками золотых слитков

В конце апреля Центробанк дал кредитным организациям методические рекомендации по усилению контроля за покупками золота. О том, что банкам стоит мониторить операции со слитками драгоценного металла, сообщает «Коммерсантъ».

Для противодействия незаконным финансовым операциям банкам рекомендовали выявлять розничных клиентов, регулярно покупающих золото как за наличный, так и безналичный расчет. Таким сделкам стоит уделить внимание, если драгметаллы в слитках покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

Подозрительные операции юрлиц, которые необходимо отслеживать, должны соответствовать ряду критериев: наличные должны вноситься на банковский счет систематически, объем внесенных средств — превышать 10 миллионов рублей в месяц. Сделки физлиц и нерезидентов должны привлечь внимание банков, если купленные слитки не оставляются на хранение в банке либо хранение составляло «незначительный срок».

Ранее замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что в 2023 году количество незаконных либо подозрительных операций по покупке золотых слитков значительно выросло. Россияне приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж, заявил он.

По мнению аналитика «Финам» Николая Дудченко, в долгосрочной перспективе мировые цены на золото могут вырасти до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. К этому приведут геополитическая напряженность, рост спроса на драгоценный металл со стороны мировых центробанков, а также действия рыночных спекулянтов. При этом Дудченко допустил резкие колебания котировок не только в сторону увеличения, но и снижения.

