В России выросло производство ветеринарных препаратов

Минсельхоз: выпуск ветеринарных препаратов вырос почти вдвое в январе-феврале

По итогам января-февраля суммарные объемы производства ветеринарных препаратов в России выросли почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве спрогнозировали дальнейшее кратное наращивание производственных мощностей по выпуску ветеринарных препаратов. В то же время структура ассортимента, как уточнили в Минсельхозе, в среднесрочной перспективе должна будет сохраниться.

На этом фоне в ведомстве заявили, что отечественные производители в настоящее время готовы к полному импортозамещению антибиотиков для применения в ветеринарии. Так, в 2023 году в России зарегистрировали в общей сложности 28 вакцин для профилактики болезней животных, 31 антибиотик и 33 прочих ветеринарных препарата.

Ранее в Минсельхозе сообщили о наращивании объемов производства кормов для животных. По итогам первых двух месяцев 2024 года показатель увеличился на 4,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, до более чем 229,7 тысячи тонн. По оценкам экспертов, в настоящее время на внутреннем рынке выпускается 70-80 процентов необходимого сырья.