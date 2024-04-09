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13:25, 9 апреля 2024Экономика

В России выросло производство кормов для животных

Минсельхоз: производство кормов для животных выросло на 4,5 % в январе-феврале

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2024 года суммарные объемы производства кормов для животных в России выросли на 4,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

В январе-феврале показатель превысил отметку в 229,7 тысячи тонн. По итогам первого месяца 2024 года в стране произвели в общей сложности свыше 110 тысяч тонн этого вида продукции (плюс 4,1 процента в годовом выражении), в феврале — 119,7 тысячи (плюс 4,9 процента). Таким образом, производство кормов для животных в России демонстрирует положительную динамику два месяца подряд, резюмировали в ведомстве.

Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов заявил, что в настоящее время 70-80 процентов сырья для этого вида продукции выпускается на внутреннем рынке. «Наши производители наращивают выпуск продукции и насыщают внутренний рынок в объеме до 85 процентов», — заключил он.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что доминирующие на российском рынке производители кормов для животных — ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» — согласились снизить цены на собственную продукцию. Эти компании, как уточнили в ведомстве, обещали предоставить торговым сетям скидки до 30 процентов на значительную часть своих товаров.

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      Анатолий Акулов
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