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11:08, 11 марта 2024Экономика

Доминирующие в России производители кормов согласились снизить цены

ФАС: доминирующие на рынке ООО «Марс» и «Нестле Россия» сделают скидки на корма

Фото: Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» доминирующими на рынке производителей кормов для домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган оценил уровень конкуренции на рынке производителей кормов из-за поступивших жалоб россиян на уровень цен. В результате оказалось, что группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия» по итогам 2023 года заняли порядка 73,1 процента рынка. Такие показатели позволили признать их доминирующими.

В результате производители согласились снизить цены и предоставить торговым сетям скидки до 30 процентов на значительную часть своей продукции. Это позволит снизить конечные цены для потребителей. Кроме того, «Нестле Россия» решила снизить стоимость корма бренда Дарлинг, самого дешевого и доступного на рынке.

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Согласно данным исследования сервиса «Пакет» от X5, более половины россиян тратят на еду для домашних животных от одной до трех тысяч рублей в месяц, четверть — до пяти, восемь процентов — более пяти тысяч. Траты на корм составляют около 97 процентов бюджета, выделенного на содержание домашних животных. При этом на основное питание, а именно сухой или влажный корм, хозяева тратят 73 процента. Еще 24 процента россияне выделяют на покупку деликатесов и лакомств для своих животных, отметили аналитики.

По статистике Национальной ассоциации зооиндустрии, в 2023 году доля импортных кормов для домашних животных в России упала ниже 10 процентов. В 2021 году импортные бренды занимали около 15-20 процентов, но из-за ограничений на поставки кормов в Россию и сложности с закупкой ряда зарубежных марок их доля начала падать. Ассортимент на рынке восстанавливается за счет отечественных кормов и поставляемой из Турции и Сербии продукции.

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      Вячеслав Агапов
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