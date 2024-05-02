В России захотели ввести «карту русского»

В Калининграде предложили ввести «карту русского» для въезда и учебы в России

В Калининграде захотели ввести «карту русского». Такое предложение высказал глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью изданию «Ведомости».

По словам губернатора, «карту русского» необходимо выдавать проживающим за рубежом выходцам из России. Документ будет позволять таким людям въезжать в Россию без получения визы и бесплатно учиться в вузах. «Это такой базовый набор возможностей. И мы считаем, что эту карту надо вводить на федеральном уровне», — подчеркнул Алиханов.

Глава Калининградской области назвал выдачу «карт русского» одним из путей решения вопроса с нехваткой рабочей силы. Глава эксклава напомнил, что аналогичная программа действует в соседней с регионом Польше, где обладатели «карты поляка» из числа иностранцев имеют ряд преимуществ.

В апреле этого года Калининградская область стала первым российским регионом, в котором были введены меры поддержки для репатриантов. Они смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека, компенсацию за расходы на социальную адаптацию, среди которых, медицинское освидетельствование, признание ученых степеней и званий, а также квалификаций, полученных за рубежом, и аренда квартиры в течение полугода.