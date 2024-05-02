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10:02, 2 мая 2024Россия

В России заявили о двух вариантах конца для причастных к трагедии в Одессе

Аксенов: причастных к трагедии в Одессе ждет ужасный конец или ужас без конца

Фото: Денис Петров / Агентство "Одесса-медиа" / РИА Новости

Причастных к трагедии в Одессе ждет ужасный конец или ужас без конца. Об этих двух вариантах, оставшихся у виновных в смерти людей в Доме профсоюзов, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Аксенов заявил, что в 2014-м году в Доме профсоюзов заживо сгорели те жители города, кто не встал на сторону Майдана.

После случившегося события 2 мая стали на Украине предметом национальной гордости, заявил глава Крыма. После этого страна окончательно превратилась «в террористическую организацию, в бешеное животное», подчеркнул он.

По данным МВД Украины, в результате трагедии 2 мая 2014 года в Одессе пострадали более 240 человек, 48 спасти не удалось. бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал главного организатора трагедии. По его словам, им является Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента республики.

ЖЗЛ
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