В российском регионе с начала СВО десять человек стали Героями России

Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала СВО

Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меликов в Telegram.

Десятым за время СВО уроженцем республики, удостоенным этой государственной награды, стал полковник Магомедали Магомеджанов. Мужчина занимал должность замкомандующего 18-й армией, его не стало 14 февраля. Указ о присвоении Магомеджанову звания Героя России подписал президент России Владимир Путин.

Меликов назвал офицера патриотом, который вел в бой вверенное ему подразделение и поддерживал моральный дух бойцов. «Мы будем всегда помнить и чтить память этого мужественного человека», — добавил глава Дагестана.

Ранее в Приморье решили увековечить подвиг экипажа танка «Алеша», который в полном составе был удостоен звания Героя России. Изображение боевой машины и бойцов напечатали на школьных тетрадях. Власти региона заявили, что танкисты «Алеши» являются вдохновляющим примером мужества, и сообщила, что тетради планируют закупить к новому учебному году.