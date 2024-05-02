В РПЦ оценили появление в продаже пасхальных куличей за 32 тысячи рублей

В РПЦ негативно оценили стремление к покупке кулича за 32 тысячи рублей

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе оценил появление в продаже пасхальных куличей за десятки тысяч рублей. Слова представителя РПЦ приводит «Абзац».

В преддверии Пасхи в российских кондитерских покупателям предлагаются различные куличи, стоимость которых в том числе может достигать 32 тысяч рублей. Кипшидзе негативно оценил тенденцию к покупке такой выпечки. По его словам, стремление к подобной роскоши не соответствует совести православного христианина.

«Думаю, что люди, действительно переживающие Воскресение Христово, в том числе богатые, предпочитают пожертвовать часть суммы людям, которые не имеют вообще ничего, чтобы отпраздновать Пасху. А вкус кулича за тысячу рублей отличается от кулича за десятки тысяч рублей, на мой взгляд, не столь сильно», — уточнил собеседник издания.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщило, что в этом году средняя стоимость основных блюд и продуктов для пасхального стола составит 443 рубля.