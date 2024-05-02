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15:48, 2 мая 2024Мир

В Швеции после вступления в НАТО стало больше пацифистов

Tagesspiegel: в Швеции возросло пацифистское движение после вступления в НАТО

Фото: Tom Little / Reuters

В Швеции возросло пацифистское движение после вступления страны в НАТО и начала милитаризации. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Швеция более 200 лет не присоединялась ни к одному военному блоку. После вступления страны в Североатлантический альянс число несогласных с военной политикой граждан увеличилось.

«Мы чувствуем себя сильнее главным образом потому, что у нас стало больше участников. Вовлеченность населения возросла, и многие не признают милитаристскую политику, которую сейчас проводит Швеция», — заявила Керстин Бергео, председатель шведской неправительственной пацифистской организации Svenska Freds.

По ее словам, число активистов в организации возросло более чем на 10 тысяч, достигнув 16 тысяч участников.

Ранее сообщалось, что Швеция к 2030 году планирует увеличить ежегодный оборонный бюджет на 53 миллиарда крон (4,9 миллиарда долларов), что составит 2,6 процента ВВП страны и превысит требования стран — членов НАТО выделять два процента национального дохода на оборону.

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      Лина Пивоварова
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