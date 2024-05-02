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10:50, 2 мая 2024Мир

В США арестовали члена ИГ спустя два года его пребывания в стране

NBS: в США арестовали возможного члена ИГ после двух лет его пребывания в стране

Фото: Ty O'Neil / AP

В США арестован предполагаемый член «Исламского государства» (ИГ/ИГИЛ, запрещенная в России организация) спустя два года после того, как он прибыл в страну. Об этом сообщает NBS со ссылкой на власти США.

По данным портала, 33-летний Джовохир Аттоев, подозреваемый в причастности к ИГ, был арестован две недели назад федеральными сотрудниками Иммиграционной и таможенной службы США.

«Мигрант пересек американо-мексиканскую границу в начале 2022 года, но властям потребовался почти год, чтобы узнать, что он находится здесь, после того как Узбекистан объявил международную тревогу», — утверждается в публикации.

11 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) выразило обеспокоенность возможным терактом в США после событий в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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      Елизавета Мытарева
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