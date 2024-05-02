В США рассказали о новой тактике подготовки к возможному конфликту с Россией

FP: США используют роботов в подготовке к возможному конфликту с Россией

США начали использовать роботов на учениях, где отрабатывается сценарий возможного конфликта с Россией или Китаем. О новой тактике подготовки сообщает газета Foreign Policy (FP).

В частности, речь идет об учениях в Форт-Ирвине, в пустыне Мохаве, где построен город, похожий на Херсон и Мариуполь. Сами американские военные отыгрывают роль противника, в то время как войска США представляют роботы.

«Мы не хотим, чтобы оно [военное соотношение] было равным. Мы хотим, чтобы это было техническое превосходство», — рассказала генерал-лейтенант Джон Моррисон, главный советник начальника штаба армии по вопросам сетевой и кибербезопасности.

Однако авторы материала указывают, что говорить о полноценном внедрении роботов в вооруженные силы рано. На данный момент существует большое количество технических ограничений, которые делают подобные внедрения гипотетическими.

Ранее обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация президента США Джо Байдена намерена продлять конфликт на Украине навечно. Он отметил, что об этом свидетельствуют переговоры Вашингтона и Киева по поводу соглашения о безопасности на десять лет.