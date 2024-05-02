В США рассказали об огромном подводном дроне

TWZ: американский подводный дрон Manta Ray оказался огромным

Созданный американской военно-промышленной компанией подводный дрон Manta Ray оказался действительно огромным. Об этом рассказывает обозреватель издания TWZ Оливер Паркен.

Автор обратил внимание на снимки стендовых испытаний беспилотника, опубликованных Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Тесты Manta Ray проходили у побережья Южной Калифорнии в феврале и марте текущего года.

На одной из представленной фотографии можно заметить, что, в частности, подводный беспилотник значительно крупнее пилотируемой надводной лодки. На другом снимке можно увидеть стоящих на подводном дроне людей — менеджера программы Управления перспективных исследовательских проектов Кайла Вернера и одного из членой команды Northrop Grumman.

Обозреватель отмечает, что до места испытаний Manta Ray из-за своих огромных размеров был доставлен в разобранном виде. «Это открывает потенциальную возможность быстрого развертывания Manta Ray по всему миру, не занимая при этом ценное пространство на пирсах военно-морских объектов», — пишет автор.

Ранее в TWZ сообщили, что беспилотный подводный аппарат Manta Ray, по своему внешнему виду напоминающий ската, может получить практически неограниченную автономность.